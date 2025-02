Al via la IV Edizione del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga

E? tutto pronto per la 4^ edizione del Festival Culturale dei Borghi della Laga anno 2025. Un Festival che rappresenta una straordinaria occasione per mettere in luce la bellezza e la ricchezza culturale delle aree interne, spesso trascurate. La partecipazione di nuovi Comuni sottolinea l’importanza di unire le forze per promuovere il patrimonio storico e ambientale e sviluppare nuove sinergie tra le comunità locali. Il tema di quest’anno, che mira a creare un nuovo equilibrio culturale e sociale tra le diverse aree, è particolarmente rilevante in un'epoca in cui la coesione territoriale è fondamentale per lo sviluppo sostenibile.

Due i momenti clou nel corso dei quali verrà presentato l'intero programma che vedrà appuntamenti in giro per le località dei Monti della Laga:

Ascoli Piceno – Sabato 22 febbraio, ore 9:30 Sala della Ragione, Palazzo dei Capitani, Piazza del Popolo;

Roma – Venerdì 28 febbraio, ore 9:30 Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei, Villa Celimontana (via della Navicella, 12)

Programma del Festival 2025

Il programma del Festival 2025 prevede una serie di eventi culturali tra cui:

Esposizioni e mostre: Opere d'arte, artigianato locale e fotografie che raccontano la storia e le tradizioni dei borghi.

Conferenze e dibattiti: Incontri con esperti, studiosi e rappresentanti delle comunità locali per discutere delle sfide e delle opportunità per lo sviluppo dei territori.

Spettacoli teatrali e musicali: Performance che celebrano la cultura e la tradizione musicale dei Monti della Laga.

Escursioni e visite guidate: Percorsi alla scoperta delle bellezze naturali e storiche dei borghi.

Invito alla registrazione

? Registrazione al fine di organizzare al meglio l’evento e dedicare il giusto spazio a chi parteciperà, sarà opportuno registrarsi.

https://forms.gle/xw5NH9frPP3NwpvLA