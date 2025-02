Nascondeva cocaina nel reggiseno: arrestata

Una 22enne è stata trovata in possesso di circa 40 grammi di cocaina. E' quanto ha accertato la polizia di Pescara nell'ambito di specifici servizi volti a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella mattinata di giovedì scorso, presso il parcheggio di un supermercato di via Tiburtina, gli agenti della volante procedeva d’iniziativa al controllo di tre persone, una donna e due uomini. L’attenzione degli operanti era stata attirata dalla presenza, nel gruppo, di un giovane gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti.

All’atto dell’identificazione, la donna veniva trovata in possesso di un involucro, nascosto nel reggiseno, contenente circa 40 grammi di cocaina, come emerso dai successivi accertamenti qualitativi e quantitativi svolti dalla Polizia Scientifica. Al termine delle attività di rito, la giovane donna veniva tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e veniva condotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, debitamente avvisata della misura precautelare adottata.