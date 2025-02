Nuovi contratti per la formazione, la vigilanza privata e l’assistenza stradale

Nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl) per gli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, per le imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale e per gli enti di formazione e servizi per il Lavoro. I tre contratti sono stati depositati ieri al Ministero del Lavoro e al Cnel, dopo la sottoscrizione, nei giorni scorsi, a Roma, da parte di Assidal, Unimpresa, Uniap, Confail, Ciu e Unionquadri, a conclusione di un lungo confronto tra le parti per “garantire migliori condizioni lavorative e strumenti normativi più adeguati alle esigenze delle imprese e dei lavoratori”.

In particolare, il contratto per gli enti di formazione stabilisce nuove regole per i dipendenti di enti e fondazioni che gestiscono corsi di istruzione e cultura in genere, Pmi della formazione professionale e aziende operanti nei servizi per il lavoro; si tratta di uno strumento che introduce maggiori tutele per i lavoratori e nuove modalità di aggiornamento professionale. Quello per la vigilanza privata e i servizi fiduciari regolamenta i rapporti di lavoro nei settori della sicurezza privata e dei servizi di investigazione; il testo prevede una disciplina aggiornata per il lavoro di vigilanza e per i servizi fiduciari, con particolare attenzione alla formazione e all’evoluzione del settore. Il contratto per il soccorso stradale disciplina le attività delle imprese che operano nel soccorso e assistenza stradale, nella rimozione dei veicoli e nelle attività collegate; introduce strumenti per migliorare l’organizzazione del lavoro e le condizioni contrattuali dei dipendenti. I tre nuovi contratti saranno validi fino al 31 dicembre 2027.

“Siamo orgogliosi di aver intrapreso questo cammino al fianco di importanti realtà datoriali tra le più rappresentative in Italia - afferma il presidente di Assidal, Giuseppe Ciarcelluto - Questi accordi offrono una base solida per i settori interessati e permettono di affrontare le sfide future con maggiore stabilità e sicurezza”.

“Il nostro impegno - dice il vicepresidente Assidal, Marco Belfiglio - sarà quello di accompagnare aziende e lavoratori nell’applicazione dei nuovi contratti, in particolare sul fronte della formazione rivolta ai lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

“L’accordo raggiunto da Unimpresa, Assidal e le altre associazioni - commenta Marco Pepe, consigliere nazionale per le relazioni industriali di Unimpresa - è un primo traguardo per un nuovo sviluppo nella contrattazione aziendale. Si tratta di strumenti che consentono di dare una risposta concreta alla crisi che attanaglia l’intero Paese, aiutando non solo i lavoratori, ma anche i nuclei familiari”.