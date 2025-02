Donna investita in via Silvio Pellico [FOTO]

Paura questa mattina, poco dopo le ore 11, in via Silvio Pellico, non molto distante dal Conservatorio Luisa D'Annunzio, per una donna che è stata investita in prossimità delle strisce pedonali. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, che ha comportato qualche disagio alla circolazione.

La signora, secondo le prime informazioni in nostro possesso, è stata trasportata all'ospedale civile “Santo Spirito” dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118, che si sono recati sul posto con due ambulanze. E' inoltre intervenuta una pattuglia della polizia locale di Pescara.