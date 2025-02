"Prima della prova" a Pianella, terza e ultima puntata

Il doppiatore Franco Mannella legge il Riccardo III di William Shakespeare, nella traduzione di Pino Colizzi: l'appuntamento è per domenica 16 febbraio alle ore 18 presso l'ex asilo Sabucchi in via Vico delle Dee 10 a Pianella, sede di Arotron. Quella che sarà in scena è l'ultima puntata (IV e V atto) di "Prima della prova", in cui finalmente, come accade per una fiction, si potrà conoscere la sorte del mostro più affascinante della storia del teatro: Riccardo III, appunto.

Ed è proprio attraverso Franco Mannella che potranno essere conosciuti tutti i personaggi della celebre tragedia shakespeariana, comprese tre potentissime regine che si incontreranno e non solo; è il potere evocativo della lettura, in uno spazio intimo ed accogliente, ad aiutare lo spettatore nell'immaginare la scena.

"Ultimo step per Riccardo III a Pianella: portiamo a compimento questa 'fiction' rompendo la suspance - spiega Mannella. - Mi aspetto i commenti del pubblico sempre attento e rigoroso, è proprio dalle persone che voglio sapere se la 'prova', in queste prime 'Domeniche dell'Aratro', è riuscita". Info e prenotazioni al 345.5411135. La prenotazione è obbligatoria.