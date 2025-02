Via Napoli, 104 famiglie di residenti hanno problemi: “Siamo senza luce e acqua”

Il maltempo crea disagi in via Napoli. Ben 104 famiglie di residenti in questa parallela di corso vittorio Emanuele lamentano problemi: "Siamo senza luce dalle ore 12,45 di sabato 15 febbraio", denunciano a PescaraNews.net. “È ritornata a sprazzi alle ore 15,30 fino alle ore 17,15. Poi il buio. Alle 19,15 è tornata fino alle 20, e poi buio di nuovo fino alle 4,50 di questa mattina. Siamo stati con la luce per un'ora circa, poi senza luce dalle 5,30 fino alle 12. È ritornata per circa sessanta minuti, e fino ad ora il buio". Ma via Napoli non è l'unica strada a essere in difficoltà: si registrano infatti criticità anche in via Regina Margherita e altre zone del centro.

“Abbiamo chiamato E-Distribuzione più e più volte - raccontano ancora i residenti di via Napoli - ma ci rimbalzano in automatico la riparazione ogni 2 ore. Parlando con un operatore la risposta è sempre la stessa: "Segnaliamo e facciamo il sollecito". Poi attaccano".

Oltre a via Napoli versano nella stessa situazione un palazzo di via Teramo e l'edificio di via L'Aquila che si trova sopra il fruttivendolo. Una problematica che, a quanto ci dicono, va avanti da anni: “Appena piove si prega che non salti la luce. E-Distribuzione mette pezze ogni tanto, ma il problema è grosso”. Le famiglie sono anche senza acqua e senza riscaldamento.

La luce in strada è presente, perché l'illuminazione pubblica è di competenza del Comune, che a tale proposito conferma a PescaraNews.net l'assenza di problematiche in questo senso. E-Distribuzione, da noi interpellata, fa invece sapere che “sono in corso attività per riparare il danno e ripristinare la fornitura. In arrivo anche i generatori”. Ma i residenti non possono più aspettare: