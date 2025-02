Maltempo, chiuso il Centro operativo comunale

Il Centro operativo comunale è stato chiuso nella notte, all'una. Le 60 richieste di intervento, spiega l'assessore Massimiliano Pignoli, sono state evase tutte. Nella serata di ieri, a seguito degli interventi effettuati sin dal pomeriggio, quasi tutte le strade allagate sono tornate transitabili e sono state riaperte al traffico. Erano tornate transitabili anche le golene. Restavano da risolvere alcune criticità nella zona sud per riaprire, a breve, anche le ultime strade invase dall'acqua piovana (via Socrate, via dei Pretuzi e via dei Peligni).

In circa tre ore sono arrivate una sessantina di richieste di intervento al Centro operativo comunale per fronteggiare gli allagamenti delle strade. Le idrovore utilizzate sono salite a sette (arrivate a Pescara anche da Città Sant'Angelo e Chieti). I volontari attivi sono stati 35, dopo che il Coc ha chiesto il supporto della sala operativa regionale che ha fatto intervenire le squadre delle associazioni Val Pescara, Anc Pescara e Chieti e Aquile del parco di Città Sant'Angelo. In azione anche due squadre del gruppo comunale di Pescara e una di Volontari senza frontiere. Per mancanza di corrente è stata allertata l'Enel (problemi registrati in via Valignani, via Carabba e via Roma).

Importante altresì il lavoro dei vigili del fuoco, di Ambiente spa, di Pescara Energia, di Pescara Multiservice, e di Aca. Impegnati in strada persino assessori e consiglieri comunali, per favorire la gestione delle emergenze. "Dispiace constatare", ha dichiarato il sindaco Masci, "che, mentre noi lavoravamo per strada, i soliti campioni del web hanno preferito attaccare l'amministrazione a testa bassa sui social, cercando di sfruttare il malcontento derivante dalla situazione, come se gli allagamenti avessero interessato solo Pescara. Non è così e anche altri centri abruzzesi sono in difficoltà, purtroppo. Non voglio commentare questo atteggiamento, come sempre c'è chi fa le cose e chi parla soltanto. Il mio pensiero va, invece, a chi ha lavorato nel diluvio, senza sosta, con dedizione, professionalità, competenza e impegno, ma anche a chi ha subito danni a seguito di quanto accaduto".

Per quanto riguarda Ambiente, ieri pomeriggio sono stati impiegati 45 addetti, e anche stanotte sono stati operativi circa 50 lavoratori per ripulire le strade e consentire l'attività drenante dei tombini, da ispezionare e ripulire anche se oggi non tutti i tombini assorbivano l'acqua piovana, perché la rete non era più nelle condizioni di riceverne ulteriormente. Dopo gli interventi sono tornate transitabili alcune strade dove è intervenuta la polizia locale, tra cui via Ravenna, via Conte di Ruvo, strada Comunale Piana (da via Enzo Tortora fino a via Rio Sparto). Altrove l'acqua piovana ha defluito mano a mano.