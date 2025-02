Forza Italia, eletti i coordinatori cittadini: ecco tutti i nomi

Alessio Di Pasquale è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia a Pescara, Alessandro Speranza a Cepagatti, Angelo Belli a Rosciano e Massimo Buccella ad Alanno. Sono i primi quattro nuovi coordinatori eletti per acclamazione, insieme ai nuovi Direttivi territoriali, nel corso della maratona di Congressi che ha visto impegnati i vertici Azzurri negli ultimi due giorni.

“Gli ultimi tre anni sono stati particolarmente intensi sotto il profilo degli impegni elettorali – ha detto il Coordinatore regionale Nazario Pagano -: prima le politiche, poi le regionali e infine le comunali, che ci hanno visto da un lato rafforzare la presenza di Forza Italia in tutta la provincia di Pescara, assumendo la guida di molte amministrazioni comunali, confermando la nostra partecipazione attiva in seno al Governo Meloni e svolgendo un ruolo amministrativo di primo piano in seno al Governo Marsilio, attraverso deleghe e ruoli, a partire da quello del Presidente del Consiglio regionale, di assoluto valore strategico. Forza Italia è presente, i suoi uomini e le sue donne sanno portare avanti il lavoro lasciato in eredità dal fondatore, il Presidente Berlusconi, e soprattutto continua a esercitare quel potere attrattivo di una forza politica moderata, centrista, equilibrata e capace di dialogare”.

“I partiti sono tornati a rivestire il ruolo di corpi intermedi necessari perché – ha detto il Coordinatore provinciale Lorenzo Sospiri - c’è bisogno di tornare a confrontarsi politicamente di persona, bisogna tornare a frequentarsi anche nelle sedi di partito, ed è questa la grande rivoluzione dei nostri tempi di cui Forza Italia vuole essere protagonista. Il giorno della morte del Presidente Berlusconi tutti pensavano che il partito sarebbe imploso, io invece, con molti altri amici abruzzesi, sono rimasto dentro Forza Italia, proprio nel momento di maggiore difficoltà, perché la scomparsa del Cavaliere era senza dubbio una grande tragedia, è morta una grande figura della politica italiana al pari, probabilmente, di Berlinguer, però Forza Italia era ed è chiaramente un pezzo della cultura italiana, dunque da qualche parte quella sensibilità che ormai racchiudeva era destinata a trovare la propria strada di espressione. E oggi Forza Italia è un partito in doppia cifra a livello nazionale, con una robustissima doppia cifra a livello regionale e in provincia di Pescara, Forza Italia è fondamentale nella politica planetaria, è una garanzia di reputazione a livello internazionale”.

Segretario comunale di Forza Italia di Alanno è stato dunque eletto Massimo Buccella; membri del Direttivo sono Carlo Canosa, Camillo Colangelo, Luigi Cavicchia, Giuseppe Trabucco, Lello Sassone, Nadia Di Michele, Francesco Dell’Orso, Antonio Di Federico, Pietro Troiani.

Segretario Comunale di Forza Italia di Rosciano è stato eletto Angelo Belli; membri del Direttivo sono Liberato Pompizzi, Corrado Assetta, Alessio Pompizzi, Matteo Ciommi, Franco Lisio, Carlo Centurione, Guerino Pelusi, Alessio Sanelli, Gabriele Di Giovanni.

Segretario comunale di Forza Italia di Cepagatti è stato eletto Alessandro Speranza; membri del Direttivo sono Domenico Di Meo, Monica Ciuffi, Leandro Verzulli, Giulio Galano, Laura D’Andrea, Vincenzo Creati, Andrea Di Gregorio, Davide Mario Caruso, Cristiano Agnelli, Emanuele Di Virgilio, Fulvio Speranza, Mario Buccella, Alessandro Speranza, Sabatino Basilisco, Domenico Basilisco.

Segretario comunale di Forza Italia a Pescara è stato eletto Alessio Di Pasquale; membri del Direttivo sono Lamberto Mambella, Isabella Del Trecco, Maurizio Levante, Emilia De Martinis, Marino Carota, Ruggero Cipollone, Navia Pavone, Francesca Di Michele, Flavia Giansante, Donato Di Giacomo, Lorenzo Di Flaviano, Matteo Petrelli, Giulia Roio, Pierpaolo Petrelli, Giorgia Mambella, Ivo Petrelli, Marina Sammartino, Guido Arquilla, Roberto Sileno, Mirna Amadei, Andrea Mambella, Guido Pavone, Melissa Cardone, Raffaele Severini, Simone Renzetti, Guido Colasante, Giampiero Lettere, Romeo Aramini, Alessandra Sanfelice.

