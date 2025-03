Rimossa la Renault Clio parcheggiata da anni in via Tronto: era un rifugio di sbandati e tossici

"La Renault Clio parcheggiata da anni in via Tronto e diventata rifugio di sbandati e tossicodipendenti è stata rimossa dalla strada dalla polizia locale. Si tratta di una macchina straniera, al cui interno è stato trovato di tutto, dai rifiuti alle siringhe, e che i cittadini ci hanno segnalato da mesi, chiedendo un intervento deciso dell'Amministrazione comunale. Così è stato. E' intervenuta la polizia locale e ha provveduto a rimuovere quell'auto-tugurio". Lo dice l'assessore Alfredo Cremonese (foto), all'esito dell'operazione degli agenti, coordinati dal comandante Danilo Palestini.

Cremonese fa notare che l'auto "era un detrattore ambientale che non poteva più rimanere lì perché aveva un effetto calamita su tutti coloro che, in quella zona, cercavano un rifugio per drogarsi o per spacciare ma anche per prostituirsi. Ringrazio per la collaborazione la polizia e i carabinieri, che sono stati informati e si sono attivati per valutare il da farsi. Questa operazione è la dimostrazione della collaborazione istituzionale, fondamentale per affrontare i problemi della città, ma anche dell'attenzione dell'amministrazione sull'intero territorio, dal centro alla periferia".