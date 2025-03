JJ Thames & Luca Giordano Band: le atmosfere del blues, del soul e del jazz al Kabala

Giovedì 6 marzo il quarto appuntamento della stagione del Kabala avrà come protagonista JJ Thames & Luca Giordano Band, con JJ Thames alla voce, Luca Giordano alla chitarra, Pee Wee Durante alle tastiere, Walter Monini al basso e Enrico Cecconi alla batteria. Il concerto si terrà a Pescara, nella Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo. Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di € 15 e può essere acquistato anticipatamente nella sede della Società del Teatro e della Musica oppure, il giorno del concerto, all'ingresso della Sala. Oltre al biglietto per il solo concerto sono possibili le formule combo con aperitivo/cena prenotando al numero 324/6112097. Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare Kabalaclub.it.



JJ Thames incarna la versione blues del Girl Power nella sua forma più pura: impenitentemente femminile, una presenza scenica travolgente e una voce cruda, spesso malinconica, sempre forte e appassionata. Con i suoi testi emotivamente intelligenti e le sue performance elettrizzanti, ispira sia le donne che gli uomini a vivere con coraggio, ad amare profondamente e a sognare senza limiti.

Cresciuta a Detroit, nel Michigan, JJ Thames è stata da sempre circondata dai suoni vibranti dei dischi della Motown, del jazz, del rock e del gospel. Il suo amore per la musica è sbocciato presto, portandola a iniziare la formazione vocale classica a soli nove anni. Si è poi immersa nel jazz e nel blues, influenzata da artisti iconici come Billie Holiday, Etta James, Ray Charles e Al Green per creare un suo suono unico, risultato di una miscela potente ed emotiva di suggestioni differenti. Dopo anni di incessanti tournée e esibizioni come corista, JJ Thames ha pubblicato nel 2014 il suo album di debutto, "Tell You What I Know", un lavoro caratterizzato da una grinta tipicamente blues, dal fascino retro-soul e da una vulnerabilità senza paura e da una straordinaria versatilità. Il suo secondo album, "Raw Sugar" del 2016, ha ulteriormente consolidato il suo status di potente blues e soul.

Ad accompagnarla sul palco del Kabala è la band guidata da Luca Giordano, chitarrista, band leader, cantante, e compositore tra i più grandi talenti sulla scena Blues europea che si è fatto conoscere sia esibendosi con la propria band, che accompagnando alcuni dei più grandi artisti di livello internazionale. Nato in Italia nel 1980, Luca si trasferisce a Chicago alla giovane età di 25 anni collezionando numerose esperienze al fianco di affermati performer della Windy City. Al suo rientro in Europa Luca pubblica due album da solista e collabora con il cantante/armonicista/show-man spagnolo Quique Gomez. Negli anni, la Luca Giordano Band ha guadagnato reputazione come una delle migliori band europee scelte dagli artisti americani per i propri tour internazionali. Nel 2021 ha pubblicato il suo disco più recente, "Let's Talk About It", terzo lavoro pubblicato come leader.