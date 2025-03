Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in manette due uomini

I carabinieri di Pescara Scalo, in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia, hanno arrestato un 62enne e un 52enne, entrambi residenti a Pescara, perché devono espiare una pena residua di 6 anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Non è finita qui. Come di legge in una nota, infatti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno anche tratto in arresto un 24enne del posto per evasione.