Incidente mortale sull'A25, muore una 55enne pescarese

Incidente mortale ieri sull'autostrada A25, al km 146, direzione Pescara, sul territorio comunale di Popoli. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo in moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia statale di Pratola Peligna, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Traffico bloccato e auto incolonnate per almeno due chilometri. La vittima è una pescarese di 55 anni, Francesca Ferrari.

Stando alla prima ricostruzione effettuata dagli agenti della stradale, è emerso che la donna viaggiava in sella alla moto guidata dal marito Lucio Di Giovanni, di circa 60 anni, che avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, schiantandosi probabilmente contro il guardrail. L'uomo non ha riportato conseguenze mentre la 55enne è deceduta sul colpo. Vani i tentativi di soccorso da parte dell'eliambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Stradale di Pratola. Intanto la procura di Pescara ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e ha iscritto sul registro degli indagati il marito della vittima.

“Con profondo dolore ho appreso della tragica scomparsa della cara Francesca Ferrari. In un momento così difficile, voglio esprimere tutta la mia vicinanza e il mio affetto all’amico Lucio Di Giovanni. Nessuna parola può colmare un vuoto così grande, né alleviare il dolore che lui e la sua famiglia stanno affrontando in queste ore, specialmente dopo i lutti improvvisi degli ultimi anni che hanno profondamente segnato Lucio e i suoi cari. Sono vicino a Lucio, con il cuore e con il pensiero, nella speranza che l'affetto delle tante persone che gli vogliono bene possa dargli almeno un minimo di conforto”. Così in una nota il sindaco Carlo Masci.