I carabinieri della stazione di Spoltore hanno denunciato in stato di libertà un 19enne e un minorenne, residenti a Montesilvano, perché ritenuti responsabili di concorso in lesioni aggravate.

I due giovani sono finiti nei guai per un episodio accaduto a Pescara Vecchia, più precisamente in Corso Manthonè, il 2 novembre 2024. In quell'occasione era stato malmenato, per futili motivi, un 20enne residente nel capoluogo adriatico. E ora è arrivato il deferimento per entrambi.