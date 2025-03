Al via i lavori di Terna e il piano di asfaltature per la primavera

Partono i lavori in via Caravaggio (domani) e in via del Santuario (dal 26 marzo), nell’ambito del progetto portato avanti da Terna per l’interramento del cavo della rete elettrica da 150 kV. “Un intervento strategico che migliorerà l'infrastruttura elettrica cittadina, garantendo maggiore sicurezza ed efficienza alla rete”, dichiarano il sindaco Masci e il consigliere comunale, Massimo Pastore. A partire da martedì 18 marzo, infatti, sarà chiusa la carreggiata sud-nord di via Caravaggio nel tratto compreso tra via Donatello e il sottopasso di via Da Vinci. Si potrà circolare solo nella direzione opposta e cioè da nord a sud (da Montesilvano a Francavilla al Mare), per questo il Comune suggerisce di utilizzare la viabilità alternativa. Il cantiere sarà aperto fino al 29 aprile, h24. A partire dal 26 marzo, invece, sarà chiuso anche il tratto successivo e cioè quello tra via del Santuario e via Pizzoferrato, prima del sottopasso di via Michelangelo. Questa seconda tranche di intervento, è prevista la chiusura della corsia sud-nord fino all’8 giugno.

Contestualmente, con il rialzo delle temperature e l’imminente arrivo della primavera, ripartono le asfaltature su diverse strade cittadine. Da mercoledì prenderanno il via le asfaltature su via De Gaspari, per poi passare su via San Francesco e via Marco Polo. Nel mese di marzo, invece, ci saranno gli interventi programmati su via Raffaello, incrocio tra via Socrate e via dei Peligni, via Aterno, via Celestino V, via Ilaria Alpi, con lavori che miglioreranno la viabilità e la sicurezza stradale. Un ulteriore intervento riguarderà via Trieste e via Emilia, con il ripristino del manto stradale attraverso il riposizionamento dei sanpietrini, per garantire una maggiore percorribilità e comfort per cittadini.

“L’amministrazione comunale prosegue il programma di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture – commentano il sindaco Masci e il consigliere Pastore - con l’obiettivo di rendere Pescara una città sempre più sicura, sul fronte delle arterie stradali, moderna ed efficiente. Una volta terminati i lavori, Terna si occuperà di riasfaltare gli interi tratti interessati (via Caravaggio-via del Santuario-via Enzo Ferrari – via Forca di Penne – via Lago di Campotosto e, infine, via Tavo) in modo da restituire agli automobilista una strada perfettamente fruibile, che sarà riconsegnata come nuova alla città. L'aumento delle temperature – concludono Masci e Pastore – ci permetterà di far ripartire i lavori di manutenzione stradale su tutta la città. Interventi in molti casi mai realizzati che daranno sì un nuovo volto a Pescara ma anche maggiore sicurezza sulle strade. Il nostro impegno prosegue senza sosta”.