Beccati in macchina con un coltello e un tagliacarte a pugnale di 23 cm: denunciati

Denunciati a piede libero un 40enne e una 52enne, già noti alle forze dell'ordine. Ieri sera i Carabinieri del Nor di Pescara, durante un posto di controllo in via Lago di Capestrano all'incrocio con via Tavo, hanno fermato un’auto di piccola cilindrata, condotta dal 40enne, privo di patente, in compagnia della 52enne.

La successiva perquisizione veicolare permetteva di rinvenire nell’abitacolo due mazzi di chiavi, indumenti in buste sigillate, una carta Postepay e una carta Bancomat, di cui entrambi non sapevano giustificarne la provenienza. Inoltre nella portiera dal lato del conducente venivano rinvenuti un coltello e un tagliacarte a pugnale di una lunghezza complessiva di 23 cm circa, di cui il 40enne si assumeva la responsabilità.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i soggetti sono stati portati negli uffici del Comando di Pescara dove, al termine delle formalità di rito, hanno rimediato un deferimento, a vario titolo, alla Procura di Pescara per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione in concorso e guida senza patente perché mai conseguita.