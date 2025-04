Conto alla rovescia per Pineto-Pescara: le informazioni sui biglietti

Iniziato il conto alla rovescia per la tanto attesa sfida tra Pineto e Pescara, in programma venerdì 4 aprile alle ore 20,30. Con 500 biglietti riservati ai sostenitori del Pescara nel settore ospiti e altre mille disponibili in tribuna, c’è grande attesa per un match che promette emozioni e spettacolo. I tagliandi saranno in vendita a partire dalla comunicazione ufficiale, che giungerà dopo la riunione del Gos.

Il costo per il singolo biglietto nel settore ospiti è fissato a 15 euro, mentre per la tribuna centrale i prezzi sono di 20 euro per l’intero e 15 euro per il ridotto. Per la tribuna laterale i tifosi potranno accedere a un prezzo di 15 euro, con una tariffa ridotta di 8 euro. Tutti i biglietti sono destinati ad esaurirsi rapidamente, soprattutto considerando che l’incontro sarà trasmesso in diretta su Rete 8, attirando così un numero ancora maggiore di appassionati.