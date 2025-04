Aggredisce il personale sanitario intervenuto per soccorrerlo: arrestato

Nella zona sud della città, a seguito di un malore accusato da un 56enne, è stato chiesto l’intervento dei sanitari, ma chi è giunto in soccorso è stato aggredito. Per questo, l’uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni personali. In particolare, nella mattinata di domenica, personale sanitario si recava presso una struttura ricettiva sul lungomare sud della città per soccorrere il 56enne in difficoltà.

Adoperandosi per prestare le prime cure mediche, gli operatori sanitari venivano inizialmente aggrediti verbalmente e successivamente l’uomo si scagliava contro di loro colpendone uno con diversi pugni, sferrati in corrispondenza del volto. Veniva quindi richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e, subito dopo, giungeva una volante i cui operatori rintracciavano l’uomo, che tentava di giustificare la propria condotta. Dopo gli accertamenti del caso, il 56enne, già noto alle forze di polizia, è stato tratto in arresto.