Si aggira ubriaco per il centro con una carta di credito rubata: denunciato e sanzionato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno denunciato e sanzionato un 50enne, rumeno, che in evidente stato di ebbrezza alcolica si aggirava per il centro con una carta di credito denunciata quale oggetto di furto. I militari dell'Arma lo hanno fermato, identificato e sottoposto a un sommario controllo, il suo stato di ubriachezza era palese: linguaggio sconnesso, andatura instabile, alito vinoso.

Dopo aver verificato le sue condizioni, il 50enne è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato alla Procura di Pescara per ricettazione. Gli accertamenti eseguiti in banca dati sul suo conto hanno consentito di appurare che lo straniero era gravato da precedenti di polizia.