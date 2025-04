Paga l’assicurazione ai truffatori: il raggiro scoperto grazie al controllo della sua auto

I carabinieri di Civitella Casanova hanno deferito alla Procura di Pescara sei persone, residenti in vari centri del Napoletano e del Casertano, per il reato di truffa continuata in concorso. Vittima del raggiro è un uomo residente nell’area vestina che, sottoposto ad un normale controllo dai militari dell'Arma, alla guida della sua auto è risultato sprovvisto di polizza assicurativa obbligatoria. La consultazione della banca dati Ania, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, infatti, non restituiva alcuna polizza attiva sul veicolo.

Nella circostanza l’uomo, che a più riprese riferiva che si stesse trattando di un errore, a suo dire infatti l’auto aveva la prevista copertura assicurativa, era stato sanzionato ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada. Lo stesso, nel tentativo di dimostrare la sua buona fede, forniva i certificati di assicurazione in suo possesso, attestanti i presunti pagamenti della polizza.

Constatato che si trattava di “polizza assicurativa” inesistente, i carabinieri, dopo aver ricevuto la denuncia dell’uomo e appurato, tramite riscontro effettuato con la compagnia assicurativa indicata nel “certificato di assicurazione”, che il veicolo era realmente scoperto dalla polizza di responsabilità civile obbligatoria, iniziavano una dettagliata attività investigativa, che faceva chiarezza su quanto accaduto.

L’uomo che aveva trovato una tariffa conveniente per la sua assicurazione da un noto portale di comparazione di tariffe sul web, aveva in realtà effettuato i pagamenti, tramite ricariche a varie Postepay, in favore delle sei persone denunciate per truffa, che avevano intascato 6 pagamenti (uno per ogni trimestre) da euro 210,00 ciascuno, per un totale di ben euro 1260,00. Oltre il danno anche la beffa per l’automobilista che si è reso conto di essere raggirato solo grazie al controllo della sua auto.

Per evitare questo genere di truffe, molto diffuse oltretutto, è sempre opportuno dopo avere pagato la polizza assicurativa, consultare il sito Internet www.ilportaledellautomobilista.it, dal quale si può gratuitamente ed in maniera totalmente affidabile, verificare la copertura RCA di ogni veicolo. Proseguono ulteriori accertamenti dei Carabinieri di Civitella Casanova per fare luce su quella che, a tutti gli effetti, sembra un’organizzazione ben strutturata per questo genere di reati.