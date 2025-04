Da lunedì 14 aprile riparte il mercato di via Pepe [FOTO]

A partire da lunedì 14 aprile il mercato di via Pepe riprenderà regolarmente le proprie attività. La decisione è stata ufficializzata nel corso di un incontro che si è svolto oggi pomeriggio nella sala Giunta del Comune di Pescara, voluta dall’assessore alle Attività Produttive Zaira Zamparelli, alla presenza del sindaco Carlo Masci, dei dirigenti comunali e dei rappresentanti di categoria. Lo stop delle attività mercatali di ieri è stato disposto in considerazione dei rischi di caduta alberi in alcune strade limitrofe allo stadio.

Durante la riunione è stata quindi individuata e condivisa la riorganizzazione dei banchi nelle strade vicine alla struttura sportiva, che consentirà a tutti gli esercenti di tornare al lavoro, fruendo degli spazi disponibili in condizioni di sicurezza. Gli operatori che precedentemente occupavano il tratto di via D’Avalos compreso tra via Elettra e Largo Gardone Riviera saranno ricollocati lungo via Elettra, nel tratto tra viale Marconi e il parcheggio dell’Antistadio. Altri saranno inseriti nelle aree già utilizzate, con un adeguamento dei perimetri delle postazioni esistenti.

Un'intesa raggiunta in piena sintonia tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, segno di una unità di intenti nel segno del dialogo e della collaborazione volta a garantire la continuità del servizio e la tutela degli operatori commerciali ma anche dei clienti. Le due giornate di mercato che sono "saltate" — una a causa del maltempo e una per via dell’ordinanza che ha reso inaccessibili alcune strade — saranno recuperate nei prossimi mesi attraverso un’iniziativa promossa dagli stessi esercenti, che sarà presentata a breve.

“Già dalla scorsa settimana ci siamo messi all’opera per garantire la ripartenza del mercato del lunedì – commenta l’assessore Zaira Zamparelli – un appuntamento fondamentale per la città e per gli operatori del commercio. Ho ritenuto indispensabile convocare un incontro operativo insieme al Sindaco, agli uffici comunali e alle associazioni di categoria, per illustrare loro la proposta di soluzione, che è stata accolta e ampiamente condivisa. Sono davvero entusiasta di aver risolto una situazione che, è bene ribadirlo, non è dipesa dalla nostra volontà, ma che abbiamo affrontato con determinazione e spirito di collaborazione. Il mercato – conclude Zaira Zamparelli - può finalmente ripartire, con beneficio per tutta la comunità.”

Soddisfatto Riccardo Padovano: "Abbiamo trovato una soluzione condivisa ed era quello che volevamo. Noi siamo sempre a disposizione per risolvere e mai per strumentalizzare i problemi, aperti a collaborare con l'amministrazione comunale. Collaborando si costruisce per il futuro. La soluzione è stata accolta in maniera unanime degli operatori, siamo sempre favorevoli alle migliorie". Per Vincenzo Preziosi, della Fiva Confcommercio, "è andata bene, la soluzione individuata è la migliore possibile: si è deciso di realizzare una sorta di anello attorno allo stadio. Inoltre ci è stata data la possibilità di recuperare le giornate perse per cui organizzeremo una manifestazione, un evento fieristico". Il via libera alla soluzione individuata è arrivato anche da parte di Nicola Genobile, presidente di Fiva Food Confcommercio, che commenta: "È andata benissimo".