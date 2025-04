Gianni Chiodi torna in pista: è il nuovo amministratore delegato di Fira

“Ho indicato Gianni Chiodi come nuovo amministratore delegato di Fira, la nostra finanziaria regionale. Un grande professionista, con esperienza e competenza, che mettiamo alla guida di una società strategica per l’attività amministrativa della Regione Abruzzo”. Lo annuncia, tramite i suoi canali social, il governatore Marco Marsilio. Dunque l'ex presidente della Regione torna in pista a pochi giorni dalla notizia della sua assoluzione nel processo sulle cliniche private.

Chiodi tuttavia ha da subito escluso una sua nuova discesa in campo, circostanza che viene smentita indirettamente anche dallo stesso Marsilio: “Nessun ritorno politico, ma una scelta di merito, in continuità con la linea della Giunta: affidare le società in house a figure capaci e qualificate. Ringrazio il professor Stefano Cianciotta per l’ottimo lavoro svolto, che ha portato Fira a chiudere il bilancio 2024 con un attivo di un milione di euro”. Chiaro che però, al di là di tutto, non è difficile immaginare una sorta di “risarcimento morale” per Chiodi da parte di quello che è sempre stato il suo schieramento politico.