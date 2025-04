Tamponamento a catena tra 3 auto, caos sull'asse attrezzato [FOTO]

Caos sull'asse attrezzato, in direzione Pescara, per un tamponamento a catena tra 3 auto, più precisamente una Fiat Tipo, una Fiat Panda e una Volkswagen Polo. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio (8 aprile) nel territorio di Sambuceto, poco prima di arrivare all'aeroporto d'Abruzzo.

Sul posto il 118 per soccorrere gli occupanti dei veicoli, anche se le loro condizioni non sarebbero gravi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Chieti e la polstrada di Pescara. Qualche disagio alla circolazione, con lunghe file di quasi un’ora, ma il traffico nel giro di non molto tempo è tornato alla normalità.