Finanza scopre frode sui bonus edilizi, una denuncia. Lavori in un appartamento in Abruzzo mai eseguiti

Avrebbe beneficiato dei crediti derivanti dai bonus edilizi, quello per il rifacimento delle facciate, per la ristrutturazione e l'ecobonus, senza però mai avere effettivamente realizzato i lavori. A scoprire il raggiro è stata la guardia di Finanza di Bologna che ha denunciato un uomo, residente nel circondario imolese, per truffa ai danni dello stato, autoriciclaggio e omessa dichiarazione.

Nei suoi confronti è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di 195.472 euro su un immobile, cinque terreni, conti correnti e quote sociali, un importo che è stato ricondotto a tassazione ordinaria in quanto qualificato, sottolinea la finanza in una nota, come provento di attività illecita. I lavori edilizi avrebbero riguardato, stando ai documenti, un appartamento in Abruzzo che non aveva alcuna attinenza con l'uomo, neanche i condomini, in base alle informazioni raccolte dai finanzieri, sapevano nulla.

Il raggiro, secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle della compagnia di Imola, avrebbe permesso all'uomo di ricevere crediti di imposta per 235.500 euro, poi ceduti a un istituto finanziario che a sua volta avrebbe liquidato 195.472 euro. Una somma che poi sarebbe stata trasferita ad altre persone tramite bonifici bancari.