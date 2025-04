Francesca Piscione è la nuova segretaria della FeLSA CISL AbruzzoMolise

A Francavilla al Mare, presso l’Hotel Villa Maria, si è svolto il congresso della FeLSA CISL AbruzzoMolise dove è stata eletta Segretaria Generale Francesca Piscione, pescarese laureata in Giurisprudenza, dal 2017 è Segretaria Nazionale della FeLSA e dal 2018 ricopre il ruolo di segretaria generale aggiunta della federazione che rappresenta i lavoratori i lavoratori somministrati, autonomi e atipici in Abruzzo e in Molise.

“Protagonisti della Rappresentanza: partecipazione, contrattazione e servizi, per una nuova esperienza associativa” è il titolo scelto per valorizzare l’impegno del sindacato per favorire nei luoghi di lavoro e nei territori un’azione di rappresentanza sempre più inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle nuove forme di lavoro.

Ad aprire i lavori c’è stata la relazione introduttiva del segretario generale uscente, Fabio Benintendi, che ha presentato una Federazione capace di affrontare le tante sfide in termini di tutela e di mettere sempre al centro la persona in un mondo del lavoro dove c’è bisogno di ripensare agli schemi.

“La nostra Federazione si è rafforzata in misura rilevante. I lavoratori somministrati, autonomi e atipici sono quelli che pagano il prezzo più alto nelle situazioni economiche meno favorevoli come quella attuale. Il lavoro somministrato è una pratica diffusa che in alcune realtà è stato impiegato come strumento di ingresso nel mondo del lavoro con prospettive di stabilizzazione invece in altre è diventato sinonimo di precarietà e incertezza. Ma siamo sempre riusciti, collaborando con le altre federazioni della CISL e mettendo in campo tutti gli strumenti che la contrattazione del settore prevede in termini di formazione, welfare, sostegno alle transizioni lavorative e ammortizzatori sociali, a scongiurare licenziamenti, garantendo continuità occupazionale”, così Benintendi ha salutato le iscritte e gli iscritti della federazione FELSA Abruzzo Molise che ha guidato per 12 anni.

“La CISL, insieme alla FeLSA, vuole essere protagonista nei profondi processi di cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e nella società per poterli interpretare e adeguare con efficacia la nostra capacità di esercitare rappresentanza. Noi crediamo nel valore della partecipazione dei lavoratori al governo dell’economia e delle imprese, per alzare i salari e tutelare la persona. Con l’obiettivo di costruire insieme un sindacato di prossimità, sempre più presente nei luoghi di lavoro, che sappia dare risposte concrete ai bisogni emergenti di lavoratrici e lavoratori, seguendo la via maestra della contrattazione, includendo il welfare e la bilateralità”, ha sottolineato nel suo intervento il segretario generale della Cisl Abruzzo Molise, Giovanni Notaro, che ha presieduto i lavori dell’assise congressuale.

Daniel Zanda, segretario generale FeLSA CISL, nel suo intervento conclusivo ha affrontato temi nazionali relativi ai negoziati nei settori della somministrazione e delle piattaforme digitali.

“Il fine della contrattazione è quello di eticizzare il mercato del lavoro, per far si che tutti i lavoratori, compresi quelli che vivono condizioni particolari di fragilità, possano essere protagonisti anche all’interno di un contesto caratterizzato dalle transizioni lavorative: questo è l’obiettivo che ci siamo prefissati con il rinnovo del contratto collettivo nazionale della somministrazione dello scorso febbraio, nel quale oltre a strumenti di rafforzamento del contratto a tempo indeterminato e del welfare, abbiamo contrattato misure di sostegno alla riqualificazione professionale utili ad agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro, consapevoli del fatto che la somministrazione è per antonomasia il settore della flessibilità e della temporaneità. Analogo approccio ha caratterizzato il negoziato nel settore delle piattaforme digitali: l’accordo Assogrocery, ha avuto il merito di coniugare in un quadro regolatorio nazionale, flessibilità, sicurezza e continuità lavorativa per tutti gli shopper, lavoratori autonomi che prestano la loro attività lavorativa per una piattaforma. Auspichiamo di raggiungere lo stesso obiettivo anche per i rider, nella trattativa con Assodelivery, nella piena convinzione che ogni forma di lavoro vada rispettata e tutelata concretamente in base alle specificità che esprime”.

Con Francesca Piscione in segreteria ci saranno Anjeza Ristani e Antonio Petricca. Dopo i saluti ai presenti e nel ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il suo percorso sindacale, la neo segretaria Piscione ha ricordato come

“Siamo una nuova squadra che guiderà il sindacato per il prossimo quadriennio, in un contesto in continua evoluzione che richiede risposte sindacali innovative, inclusive e partecipate. La FeLSA non si tira indietro davanti alle tante e complesse sfide che attendono le lavoratrici e i lavoratori somministrati, autonomi e atipici. Tra le nostre priorità, garantire la continuità occupazionale e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori somministrati, rendendo pienamente esigibili i diritti conquistati nel recente rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore, rilanciare un’azione di tutela del lavoro autonomo e sostenere la proposta di legge presentata al CNEL che, grazie al contributo decisivo della FeLSA CISL, mira garantire l’esigibilità del welfare anche per i lavoratori indipendenti, dare voce e rappresentanza a tutte le forme di lavoro emergenti come i rider autonomi e i collaboratori sportivi che necessitano di compensi adeguati e diritti sociali. Questo sarà il nostro impegno per il futuro che ci prepariamo ad affrontare con determinazione per garantire a tutti un lavoro dignitoso e stabile grazie ad un’azione sindacale efficace e condivisa”.