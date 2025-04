Cremonese sugli eventi: “Arriveremo a fine aprile con il programma del Comune”

“Il consigliere Francesco Pagnanelli mi invita a svegliarmi dal torpore, per promuovere eventi. E io sono costretto a rispondergli, invitandolo a documentarsi in maniera adeguata, visto il ruolo che ricopre, perché non si è neppure accorto che non sono più io l'assessore al Commercio, per ciò che riguarda l'assegnazione degli spazi del mercato di piazza Muzii, e due giorni fa (in Commissione) non sapeva che ho portato io all'attenzione della Giunta la delibera per la riqualificazione del primo piano dello stesso Mercato per il progetto del Factory del Design, che comunque ha apprezzato”. Così l'assessore comunale agli eventi, Alfredo Cremonese.

“Quello di Pagnanelli, e del Pd in genere, è un attacco ingiustificato, oltreché sterile, che va a colpire le scelte adottate dal Comune con le associazioni di categoria per ciò che riguarda la programmazione degli eventi. D'accordo con gli stakeholder abbiamo individuato il periodo interessato dagli eventi, ed è quello compreso tra maggio e settembre, con la finalità di far arrivare persone in città e promuovere il territorio, per cui gli uffici hanno pubblicato l'avviso per raccogliere le proposte (è scaduto il 19 marzo) e sono arrivate oltre 100 manifestazioni di interesse a realizzare eventi a Pescara. Ora si stanno raccogliendo i preventivi e arriveremo a fine aprile con il programma del Comune, esattamente come era stato annunciato, ma a Pescara gli eventi sono continui, in tutti i periodi dell'anno, e per l'estate esiste già un calendario delle altre manifestazioni, quelle riconducibili ai privati o da altre realtà, e quelle promosse da altri assessorati, che contribuiscono tutte a richiamare persone in città e a promuovere l'immagine di Pescara”, aggiunge Cremonese.

"Tra gli eventi di grande richiamo cito Cartoon on the bay, Pescara jazz, i Premi Flaiano, Funambolica, il We love fest, la Notte dei serpenti, il Festival dannunziano, che il Pd dovrebbe conoscere bene ma fa finta di no. Pescara si è sempre contraddistinta per eventi di qualità, ormai da anni, sicuramente da quando mi occupo del settore, e l'ultima prova di eccellenza l'abbiamo data a Natale, dall'8 dicembre al primo gennaio, quando siamo risultate tra le prime dieci città italiane per il Natale più bello. E, insieme agli altri assessorati e ai privati, Pescara mantiene sempre il suo appeal, 365 giorni l'anno. Di recente, ricordo al Pd, il Comune ha supportato l'appuntamento all'Aurum con Cruciani (con 400 presenze) e domenica scorsa, spaziando tra le manifestazioni di richiamo volute dal Comune, si è svolto a Pescara "Vivicittà" con 1.200 partecipanti più i bambini. Da un collega stimabilissimo qual è Pagnanelli mi aspetto qualcosa di più di attacchi senza fondamento, come quelli degli ultimi giorni, anzi sono pronto ad illustrargli tutto dettagliatamente prima ancora che si avventuri in dichiarazioni basate sulla scarsa conoscenza delle cose. Ciò che ho fatto negli anni scorsi per promuovere eventi lo sanno bene i cittadini, tant'è che solo pochi mesi fa, alle Comunali, sono stato l'assessore più votato tra quelli uscenti", conclude Cremonese.