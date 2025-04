Depresso per la fine di una storia d'amore, vuole farla finita buttandosi dal Ponte della Libertà

Nella tarda serata di ieri i carabinieri del Nor, grazie al loro tempestivo intervento, hanno tratto in salvo un 45enne in procinto di gettarsi dal bordo del Ponte della Libertà, conosciuto come “Ponte Capacchietti”. Nello specifico, i militari dell'Arma hanno notato, sul bordo del ponte, appoggiato all’esterno del guardrail, un uomo con lo sguardo fisso nel vuoto.

Constatato il grave pericolo in corso per l’uomo, con lucidità e prontezza gli si sono avvicinati, riuscendo ad intrattenere un dialogo. Il 45enne faceva presente ai Carabinieri di essere depresso a causa di una storia d’amore conclusa prematuramente e di volerla fare finita. Nel mentre quest’ultimo raccontava la natura del suo stato depressivo, i Carabinieri operanti con un gesto repentino, traevano in salvo la vittima, riportandolo sulla carreggiata.

Successivamente, i Carabinieri richiedevano l’intervento sul posto di personale medico il quale forniva all’uomo le prime cure per poi trasportarlo presso l’ospedale civile di Pescara allo scopo di svolgere ulteriori approfondimenti medici.