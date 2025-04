Pasqua con il cuore: le uova solidali di Progetto Noemi tornano in corsia allâ€™ospedale

Sabato 19 aprile alle ore 10:30 il Reparto di Pediatria sub intensiva pediatrica e UTIE Centro Trapianti dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara si riempiranno di sorrisi, dolcezza e solidarietà.

Anche quest’anno, in vista della Pasqua, Progetto Noemi rinnova il suo impegno accanto ai piccoli pazienti, donando le Uova Solidali tra le corsie ospedaliere. Un gesto che è ormai diventato un’amata tradizione, reso ancora più speciale dalla presenza dei clown dell’associazione Pronto Sorriso e dalle mascotte di mago Dario che insieme trasformeranno la mattinata in un momento di pura gioia.

L’obiettivo è portare non solo un dono materiale, ma soprattutto un messaggio di vicinanza a bambini e famiglie ricoverate che passeranno le festività nei reparti ospedalieri. Una carezza in grado di infondere coraggio e attenzione. L’iniziativa è parte integrante della missione di Progetto Noemi: stare accanto ai più fragili, soprattutto ai bambini con gravi patologie e alle loro famiglie, offrendo non solo aiuto concreto ma anche un sorriso che scalda il cuore.

Ogni anno, questo impegno viene accolto e supportato dal personale sanitario dell’Ospedale Santo Spirito e da tutti coloro che, donando le Uova Solidali, contribuiscono ad addolcire la Pasqua dei bambini e delle famiglie ricoverate. Un segno di vicinanza a cui teniamo particolarmente, all’insegna di una Pasqua di coraggio e speranza.