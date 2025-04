Tranciato cavo Internet, isolata mezza provincia: ospedale di Penne in tilt

Un cavo principale riconducibile a Tim tranciato nella zona di Villanova di Cepagatti sta provocando disagi in parte della provincia di Pescara. Banche, Poste, sportelli Bancomat, dispositivi Pos, telefonia Voip, distributori automatici, utenze private, banche dati e applicativi delle forze dell'ordine sono al momento fuori uso: il disservizio, a quanto si apprende, riguarda decine di migliaia di persone. Le criticità principali interessano l'ospedale di Penne, dove c'è anche il Pronto soccorso h24. La telemedicina è isolata e questo sta creando problemi per la diagnostica, che viene effettuata in collegamento con il presidio ospedaliero di Pescara; impossibile accedere anche alle cartelle sanitarie elettroniche.

L'emergenza sta interessando numerosi comuni, da Penne a Spoltore, da Farindola Collecorvino da a Civitella Casanova a Montebello di Bertona e a Rosciano. Il cavo è stato tranciato accidentalmente dagli operai di una ditta impegnata in lavori di scavo. "Siamo in questa situazione dalle 13 circa e ci hanno detto che i problemi dovrebbero essere risolti nella serata, salvo i tempi per il riallineamento - dice all'Ansa il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci - La Prefettura sta seguendo l'emergenza. In un primo momento si pensava addirittura di trasferire i pazienti dell'ospedale, ma poi si è riusciti a gestire la situazione, nonostante le difficoltà".