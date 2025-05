Evacuato un albergo sul lungomare per un incendio

Un principio di incendio si è sviluppato, dopo le 15, nell'Hotel Holiday di via lungomare Cristoforo Colombo a Pescara. Le fiamme, partite da una stanza posta al terzo piano, sono state spente dai vigili del fuoco arrivati sul posto con un'autoscala e mezzi anti incendio. Sul posto anche polizia, carabinieri e polizia locale per ricostruire l'accaduto.

Alcune persone che erano nell'hotel sono state controllate dai sanitari del 118 (presenti con due ambulanze) dopo aver respirato fumo, ma non sono state portate in ospedale. Durante le operazioni di spegnimento del rogo l'hotel è stato evacuato degli ospiti presenti. Un tratto di strada di Lungomare Cristoforo Colombo è stata chiusa al traffico veicolare per permettere il lavoro dei soccorritori. Al momento sono da stabilire le cause del rogo.