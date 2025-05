Rissa tra vicini di casa con la mazza da baseball, quattro denunce

E’ bastato un futile motivo per far scattare una rissa tra vicini di casa. Ieri pomeriggio la Polizia di Pescara ha denunciato quattro uomini, abitanti in stabili vicini nei pressi dell’ospedale civile. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, intervenuti sul posto, padre e figlio di 60 e 36 anni, per futili motivi, avrebbero avuto uno screzio con i vicini di casa, anche in questo caso padre e figlio, di 52 e 23 anni.

Dagli insulti si è passati rapidamente allo scontro fisico: i quattro uomini si sono fronteggiati lungo la strada, durante lo scontro è spuntata anche una mazza da baseball, utilizzata nella colluttazione, strumento che gli agenti hanno rinvenuto e posto sotto sequestro.

I poliziotti hanno quindi identificato i quattro uomini, uno dei quali è stato anche medicato nel locale ospedale per le ferite riportate nella colluttazione, che sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per rissa aggravata.