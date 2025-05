Scuola, giovani e democrazia a spronare la Rigenerazione Sociale: conferenza del prof. Baglioni

Terzo appuntamento, oggi, per il Ciclo di Conferenze, organizzato dall’assessorato comunale alle politiche sociali, guidato dall’avvocato Adelchi Sulpizio, intitolato Rigenerazione Sociale 2025. Alle ore 10, nella Sala consiliare del Comune, per l’occasione interverrà il Pro Rettore dell’Università di Parma, il professore Simone Baglioni, ordinario di Sociologia presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali della medesima Università. Baglioni interverrà con una lezione magistrale dal titolo Giovani, scuola, democrazia. Come tornare al valore emancipatorio dell’educazione/formazione.

«Occorre occuparci di più dei giovani, il futuro della nostra società, infatti – ha sottolineato il professore Baglioni, anticipando parte del suo discorso – così come il futuro della nostra democrazia come forma di governo, dipendono fortemente da quanto saremo capaci di offrire opportunità di crescita personale ed economica alle giovani generazioni».

Ad avviso del sociologo, uno dei più grandi esperti europei di migrazioni, «se si inceppa il meccanismo che collega uguaglianza di opportunità e democrazia le persone smettono di credere in essa, se ne disinteressano, creando un vuoto di coscienza civica potenzialmente pericoloso, all’interno del quale possono svilupparsi fenomeni di violenza o dissociazione dalla comunità, ma anche atteggiamenti di supporto verso forme di politiche non democratiche».

Il Ciclo di Conferenze Rigenerazione Sociale 2025, del quale tutti gli incontri sono moderati dal giornalista Vito de Luca, proseguirà il 20 maggio, quando Giulia Maria Labriola, professoressa ordinaria di Filosofia del diritto dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, verrà a parlare di “Spazi di Cittadinanza”. Le ultime due sessioni sono previste per il 24 settembre e il 24 ottobre, rispettivamente con i professori Laura Polverari e Marco Aime.