59enne arrestata per possesso di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una donna, resasi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda si è svolta intorno alle ore 17 in via Lago di Capestrano, quando i militari dell'Arma, insospettiti dal comportamento, procedevano al controllo di una donna, che si muoveva con fare sospetto, guardava continuamente intorno a se, come se stesse aspettando qualcuno ed alla vista dei Carabinieri provava ad allontanarsi. Veniva successivamente fermata e identificata in una 59enne del posto, censita in Banca Dati. La stessa sottoposta a perquisizione personale veniva trovata in possesso, occultata tra i propri indumenti, di circa 12 grammi di crack, 4 grammi di eroina e 8 grammi di cocaina, il tutto debitamente posto sotto sequestro.

La 59enne, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stata posta ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella giornata odierna.

Le attività di contrasto al particolare fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti, una delle sfide più insidiose per la sicurezza cittadina, proseguiranno con sempre maggiore attenzione, in particolare in quei quartieri cosiddetti “sensibili”.

Le indagini sono ancora in corso, per meglio delineare un quadro completo connesso all’intera vicenda per quanto concerne la fornitura e lo spaccio dello stupefacente.