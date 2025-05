Montesilvano presenta un’estate 2025 ricca di eventi e grandi nomi

Un vero e proprio “potpourri” di emozioni e intrattenimento attende residenti e turisti per l’estate 2025 a Montesilvano. È stato presentato, nella Sala del Mare del Pala Dean Martin, il ricco cartellone di eventi ideato dall’amministrazione comunale, che animerà diverse location della città, da fine giugno a settembre.

Il calendario spazia tra 20 grandi nomi della musica italiana e internazionale, spettacoli di arte, cultura, intrattenimento per i più piccoli, festival letterari, teatro, dialettale e tanto altro. La varietà dell’offerta artistica e culturale toccherà l’intera città, dal Teatro del Mare al Pala Dean Martin, passando per Largo Venezuela, l’Arena dei Fiori (nuova location tra Porto Allegro e il pala congressi), viale Europa e Villa Canonico, raggiungendo anche il suggestivo borgo di Montesilvano Colle.

Si inizierà il 21 giugno al Teatro del Mare con un evento dedicato alla musica, al folklore e ai sapori della Sardegna. Seguiranno serate di spettacolo a cura di scuole di ballo, appuntamenti con “Musica e Tradizioni al Borgo”, rievocazioni storiche della Montesilvano del passato, il tradizionale concorso di Miss Adriatico, il Festival Country, la Notte del Birillo con artisti di strada, concerti di grandi band internazionali, il festival letterario Oltre le Parole, le feste patronali, DJ set, serate jazz, concerti all’alba, musical per bambini, la rassegna di cinema all’aperto “I colori del cinema” su viale Europa, il Festival della Melodia, i concerti dei Lupi della Majella e della Casa di Cristina, la tappa nazionale Street Basket 3x3 Zito, spettacoli e animazione per famiglie, feste parrocchiali, Arte sotto le Stelle, La Corrida, Musica senza Barriere, la serata Avis, lo Youth On Hill Music Festival, il Cervellone, il Premio Simpatia, la StraMontesilvano, il Premio Dean Martin, Fun for Family, Montesilvano Next Gen, il Montesilvano Wave Music Fest, la Sagra del Colle, Books & More, Arte sotto le Stelle, La Corrida, commedie dialettali, il Marea Festival (con Brunori Sas, Capo Plaza e Bresh a cui si aggiungerà a breve il quarto nome) e il Diorama Festival. A settembre la stagione si concluderà con il Pescara Comix & Games.

I big dell’estate 2025: