"Rainbow Gym", la finale nazionale Csen di Ginnastica Artistica a Montesilvano

Sabato 10 e domenica 11 maggio il Palasenna di Montesilvano sarà il palcoscenico della Finale Nazionale del Campionato CSEN di ginnastica artistica femminile. La competizione, suddivisa tra Programma Base e Programma Avanzato, vedrà sfidarsi le migliori atlete che hanno ottenuto la qualificazione nelle fasi regionali. Le ginnaste si misureranno su tre discipline fondamentali: corpo libero, trave e, a scelta, minitrampolino o volteggio. Le competizioni si svolgeranno su due campi gara allestiti all'interno del Palasenna, con un'organizzazione pensata per garantire il massimo spettacolo e coinvolgimento.

Le atlete sono suddivise in fasce d'età: Esordienti* (2018-2019), Allieve A* (2016-2017), Allieve B* (2016-2015), Junior (2011-2010), Senior* (2009 e precedenti). La classifica assoluta sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti su ciascun attrezzo, mentre le premiazioni avverranno con una suddivisione per fasce di merito: oro, argento e bronzo. La competizione si articolerà su due intense giornate: Sabato 10 maggio (h 9:30 Allieve B Base, Campo A; h 11:30 Junior/Senior Campo B; Premiazioni della mattinata; h 14:30: Allieve A Avanzato, Campo A; h 15:30, Esordienti Avanzato, Campo B, Premiazioni del pomeriggio).

Domenica 11 maggio (h 8:00 Allieve B Avanzato*, Campo A; h 9:00 Allieve A Base anno 2016,Campo B; Premiazioni h 13:00 Allieve A Base anno 2015 Campo A; h 13:00 Esordienti anno 2018, Campo B, Premiazioni; Ore 16:30, Esordienti Base anno 2017, Campo A; h 17:30 Junior B Avanzato, Campo B; h 18:30 Senior Avanzato* Campo B, Premiazioni finali). L'evento, organizzato da CSEN Nazionale, è stato fortemente voluto dal Comitato Regionale CSEN Abruzzo, con il Presidente Ugo Salines , la Responsabile Regionale del Settore Ginnastica Artistica Leondina Di Lorito con il coordinatore tra CSEN Nazionale e Regionale, Maestro Agostino Toppi, in collaborazione con la Responsabile Nazionale di Rainbow Gym, Sonia Frasca, e il Presidente Nazionale di Ginnastica Artistica Giuliano Pascale.

"La manifestazione - ha commentato Agostino Toppi - punta a promuovere la ginnastica artistica su scala nazionale, dando alle atlete un'importante piattaforma per confrontarsi e crescere. Un evento - ha proseguito Toppi - che riunisce oltre 1200 atleti e 65 società da tutta Italia. La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 1200 atleti, accompagnati da tecnici, dirigenti e familiari, provenienti da ogni angolo d'Italia. Saranno coinvolte oltre 65 società del territorio nazionale, pronte a dare il massimo in questa sfida di alto livello. La Finale Nazionale CSEN - ha aggiunto Agostino Toppi - rappresenta un'opportunità unica per la città di Montesilvano, e questo grande evento sportivo ha ricevuto il pieno sostegno delle istituzioni locali. Il sindaco Ottavio De Martins e l'Assessore allo Sport Alessandro Pompei hanno espresso grande soddisfazione per l'arrivo di una manifestazione di tale prestigio, sottolineando l'importanza di valorizzare lo sport e promuovere Montesilvano come punto di riferimento per eventi nazionali. Oltre alla valenza sportiva, la finale nazionale rappresenta un'occasione preziosa per Montesilvano, attirando ginnaste, famiglie e appassionati da tutta Italia. Un flusso di visitatori che contribuisce alla crescita del turismo locale e offre una vetrina nazionale per la città e le bellezze della costa adriatica. Questo evento - ha concluso Toppi - non è solo una competizione, ma una celebrazione dello sport, della disciplina e dei valori che la ginnastica artistica incarna. Una festa per atlete, allenatori e appassionati, e un'importante eredità per il territorio abruzzese".