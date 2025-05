Assalto con esplosivo alle Poste di Pescara colli, sopralluogo per i danni

Ci sarà oggi il sopralluogo per i danni procurati dall'assalto con esplosivo a un bancomat delle Poste in via di Sotto, a Pescara colli, sabato sera, quando intorno alle 22 i residenti hanno udito due forti esplosioni che hanno provocato tra l'altro notevoli danni: mattoni divelti, vetri infranti e la pensilina dell'autobus di fronte semi distrutta. Gli autori dell'assalto - quattro secondo le prime informazioni - si sono impossessati del bottino e si sono dati alla fuga.

La loro auto è stata ritrovata poco dopo, non distante dalle Poste, ed è risultata essere un veicolo rubato, ora sottoposto a sequestro. Ancora in corso di quantificazione il bottino. Le indagini sono affidate alla Polizia intervenuta con volante e Squadra mobile insieme ai vigili del fuoco. Ancora adesso nell'area, presidiata dall'istituto di vigilanza, sono visibili i segni dell'esplosione. E tra i cittadini serpeggia la paura.