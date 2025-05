Incendio in una casa di Loreto Aprutino, muore una donna di 85 anni

Tragedia la notte scorsa nelle campagne di Loreto Aprutino, dove una donna di 85 anni è morta a causa di un incendio divampato nella sua abitazione, in contrada Collatuccio. Il marito, intossicato, è stato trasportato in ospedale a Pescara. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, che hanno praticato le manovre rianimatorie sull'anziana, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del Distaccamento della vicina Penne. Indagano adesso sul fatto i carabinieri della compagnia di Montesilvano, che stanno cercando di ricostruire le cause all'origine del rogo.