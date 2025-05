Vela, concluso a Pescara il Trofeo Optisud 2025

Seconda e ultima giornata oggi della tappa finale del Trofeo Optisud 2025 che ha portato a Pescara circa 100 giovani velisti provenienti dai circoli velici del Centro Sud Italia con al seguito i loro Optimist e tanto desiderio di gareggiare. Oggi il comitato di regata ha ritenuto opportuno non far disputare le prove previste per mancanza di condizioni di sicurezza meteo-marine nell’uscita delle imbarcazioni dal porto turistico Marina di Pescara. I risultati finali della classifica generale sono stati ricavati sommando il punteggio ottenuto dagli atleti nelle regate di ieri (tre prove per la categoria juniores e due per quella cadetti) con quelli conquistati nelle altre due tappe, di Crotone e Gallipoli.

Divisione A, categoria juniors, vince il Trofeo Optisud 2025 Andrea Tramontano della Reale Y. C. C. Savoia, mentre sul secondo, terzo e quarto gradino del podio salgono tre atleti del Circolo Vela Bari: Gianmarco Russo, Nicolò De Marco e Luca Ottolino. Quinta posizione per Gabriele Orofino (Reale Y. C.C. Savoia). Nella categoria femminile, sempre divisione A, primo posto per Mia Paoletti del Circolo Velico di Portocivitanova, secondo per Carol Veneri (Circolo Velico Bari), mentre il terzo, quarto e quinto posto sono ad appannaggio del Reale Y.C.C. Savoia con Giorgia Rossi, Elisa Baldassarre e Carolina Maria Vanzanella. Nella divisione B cadetti, i ragazzi fino ad 11 anni, vince il Trofeo Optisud Matteo D’Addazio del Circolo Vela Bari seguito da Nicolas Donato Suppa del Club Velico Crotone.

Al terzo posto si piazza l’atleta locale abruzzese Tommaso D’Alessandro della Lega Navale di Ortona, mentre il quarto posto è di Francesco Pietro Forte (LNI Napoli) e il quinto di Lorenzo De Santis (Club Velico Crotone). Nella categoria femminile cadetti la vittoria è di Agata Bonaventura del Circolo Nautico Sambenedettese. Il circolo vela Bari fa incetta del maggior numero di vittorie quindi un premio va anche all’allenatore/team leader sia nella divisione A che nella divisione B. La fortunata vincitrice dell’imbarcazione Optimist completa in ogni sua parte messa a disposizione come tutti gli anni dall’Aico, l’Associazione Italiana Classe Optimist, è Agata Bonaventura del Circolo Nautico Sambenedettese.

Grande soddisfazione esprimono gli organizzatori dell’evento abruzzese, il Circolo Nautico Pescara 2018 e il circolo Svagamente, che insieme a tutta le FIV IX Zona Abruzzo e Molise e con il patrocinio del Comune di Pescara, hanno ancora una volta dimostrato capacità ed entusiasmo nella promozione dello sport della vela tra i giovani.

Ph Giada Di Blasio