Volley e beach volley: al campionato europeo Ivva di Pescara trionfano Germania, Ucraina, Repubblica Ceca e Polonia

La grande, colorata festa delle premiazioni finali con 1.000 atleti in piazza della Rinascita (piazza Salotto) a Pescara ha chiuso il campionato europeo dell’Ivva – International Veteran Volleyball Association, il più grande torneo internazionale di pallavolo e beach volley dedicato ai veterani. Ex professionisti, amatori e appassionati di tutte le età da oltre 30 Paesi si sono confrontati sottorete all’insegna del messaggio che contraddistingue l’associazione: “Age is no limit”. L’ultima gara in programma ha visto il trionfo della formazione italiana dell’IVM 56 battere in finale la squadra dell’Ucraina 60 per 2-0.

«Piazza Salotto piena di atleti provenienti da ogni parte del mondo che sventolano le loro bandiere ha offerto un colpo d’occhio magnifico. Un’autentica festa dei nostri sport, la pallavolo e il beach volley», spiega Luigi Alfieri, patron della 4 Vele Beach Volley Academy e organizzatore della tappa a Pescara. «Abbiamo visto sfide senza tempo con atleti che hanno giocato Olimpiadi, campionati del mondo, Champions League e scudetti confrontarsi sotto rete con l’entusiasmo e la qualità di colpi di giocatori ben più giovani», aggiunge Alfieri. Scorrendo difatti l’elenco dei partecipanti si trovano atleti che hanno conquistato titoli nazionali e hanno collezionato partecipazioni alle più importanti competizioni internazionali.

Guardando i risultati, nelle varie categorie conquistano due titoli Germania, Ucraina, Repubblica Ceca e Polonia. Per l’Italia il successo nell’ultima partita della manifestazione, nella categoria 56-64 maschile, vale un oro. Un titolo va anche a Norvegia, Slovacchia e Ungheria. I match sono stati disputati sui campi da gioco in piazza della Rinascita (piazza Salotto), allo Stadio del Mare, nella sede della 4 Vele lungo la riviera nord ma – vista la pioggia – anche nei palazzetti cittadini. Un premio speciale al termine degli incontri è stato consegnato a Paolo Guetti che ha contribuito a far crescere la pallavolo a Pescara con la storica formazione della Vianello che ha allevato tanti campioni.

A consegnare i riconoscimenti alle squadre vincitrici sono stati il sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli, il presidente della 4 Vele BVA, Luigi Alfieri e l’olimpionico ceco Přemysl Kubala, simbolo del progetto e volto dell’organizzazione.

«Siamo molto contenti della risposta del pubblico in questa tappa di Pescara – spiega il Ceo dell’associazione IVVA, Adam Kubala – abbiamo ricevuto tanto calore in tutte le partite. Adesso ci spostiamo a Benidorm, in Spagna, per la prossima tappa e ci auguriamo di poter tornare a Pescara il prossimo anno».

Risultati

Beach volley

Femminile

Categoria 34-39: 1- Team Cicuš (SVK); 2- Panters (UKR). Miglior atleta: Sisi Poschmikova (SVK)

Categoria 40-49: 1- Tulip (POL); 2- Energy (BLG). Miglior atleta: Maria Tank (POL)

Categoria 50+: 1- Orange Team (POL); 2- Iva Hody (CZE); 3-Emouch (CZE). Miglior atleta: Dominika Lesniewic (POL)

Maschile

Categoria 40-49: 1- Norway 40 (NOR); 2- Süld/Leinart (EST); 3-Spirito Polacco (POL). Miglior atleta: Alexandr Jacobsen (NOR)

Categoria 50-59: 1- Hungary 50+ (HUN); 2- Fratelli di lecce (ITA); 3- IVM 50+ ROVIGA (ITA). Miglior atleta: Imre Suc (HUN)

Categoria 60+: 1- Kharkiv UA (UKR); 2- Odyssey (UKR); 3- Omega (UKR). Miglior atleta: Dmitro Psenicnikov (UKR)

Mix: 1- PanKoza (CZE); 2- Team Norway (NOR);

Pallavolo

Femminile

Categoria 34-47: 1- Germany 40/50+ (GER); 2- Incomplete (SVK); 3-Nonii (EST). Miglior atleta: Silvia Poszmikova (SVK).

Categoria 48-55: 1- Czech team legendy (CZE); 2- Laimė (LTU); 3- Charkov Drive (UKR). Miglior atleta: Eva Dostálová (CZE)

Maschile

Categoria 45-55: 1- Team Germany 45+ (GER); 2- Inter Marine Masters (POL). Miglior atleta: Roman Kammer (GER)

Categoria 56-64: IVM 56+ (ITA); 2- Ukrajina 60+ (UKR); 3- Iskra (UKR). Miglior atleta: Roberto Arcidiacono (ITA)

Categoria 65+: 1- Obolon (UKR); 2- Germany 65+ (GER); 3- IVM 65+ (ITA). Miglior atleta: Pavlo Demydenko.