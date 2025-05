Il Polo bibliotecario Circolo Aternino apre al pubblico, ecco gli orari

Il Polo bibliotecario Circolo Aternino, inaugurato dal Comune nelle scorse settimane, apre al pubblico. L'attivazione dei servizi è prevista in più tranche. Da domani sarà operativo il servizio biblioteca, tutte le mattine dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30. Dal 9 giugno, invece, sono previste anche altre attività con laboratori e Bibliomuseo, su prenotazione, e a questi orari si aggiungerà una ulteriore apertura pomeridiana, il giovedì, dalle 15:30 alle 18:30, e anche una apertura serale, dalle 18:30 alle 20:30, il giovedì, mentre il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica è prevista l'apertura su prenotazione per la presentazione di libri ed eventi culturali.

Con l'avvio del nuovo anno scolastico saranno attivati anche i laboratori didattici. La gestione, come già annunciato dal vicesindaco assessore alla cultura Maria Rita Carota, è stata affidata al Museo delle genti d'Abruzzo. L'indirizzo di posta elettronica è biblioteca@gentidabruzzo.it. "Questo spazio rinnovato si apre alla città, in orari che vanno incontro alle esigenze di tutti, e accoglie le iniziative culturali più disparate in una zona identitaria della città, dal punto di vista storico, oggi richiamo di tanti giovani che ci auguriamo si avvicinino sempre più alla cultura e alla lettura", dice Carota. Il Polo bibliotecario Aternino mette a disposizione della città il patrimonio librario della biblioteca civica Vittoria Colonna, con il fondo della fondazione Genti d'Abruzzo e del museo Cascella.