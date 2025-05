Il Lunedì del Delfino

Un Delfino determinato, che sa soffrire e colpire l’avversario con l’istinto del killer, sbanca anche il Domenico Monterisi di Cerignola, ipotecando la finalissima dei play off.

Dopo aver eliminato la Vis Pesaro, anche l’Audace è stata abbattuta, stavolta dalle doppiette di Meazzi e Tonin, con un secondo tempo a dir poco memorabile. Senza i due centrali difensivi titolari, Brosco forse recuperabile per la finale e Pellacani infortunatosi dopo pochi minuti, i biancazzurri hanno resistito con coraggio e determinazione agli attacchi pugliesi, grazie soprattutto all’ennesima, praticamente perfetta, prestazione di un sempre più super Plizzari, che ha parato anche un calcio di rigore ad inizio secondo tempo, con il punteggio ancora a reti bianche.

A quel punto l’ormai famigerata magìa di Baldini entra in azione, sostituendo Bentivegna con Valzania e consentendo a Meazzi di entrare nel “suo” raggio d’azione e l’uno-due del Lorenzo con la maglia numero 7 è stato servito. Quando il Cerignola rimane in dieci per una doppia ammonizione, il Pescara può straripare, con una doppietta del subentrato Tonin, altro imprevedibile eroe di questi play off, inframezzata da una rete, a questo punto simbolica, dell’ex Cuppone. 1-4 finale e dopodomani all’Adriatico basterà mantenere i nervi saldi.

Va dato atto al Mister Baldini di aver programmato questa fase finale in maniera atleticamente e mentalmente perfetta. Tanta buona sorte nei sorteggi e negli esiti dei vari incontri con le squadre che hanno o avrebbero dovuto incrociare il Pescara, ma se è vero che la fortuna aiuta gli audaci …

Nell’altra semifinale, che agli occhi degli esperti sembra, almeno sulla carta, una finale anticipata, il Vicenza e la Ternana hanno chiuso l’andata sullo 0-0, rimandando il discorso qualificazione a dopodomani in quel di Terni. Una cosa è ormai certa, quale delle due avrà la meglio dovrà poi vedersela con un Delfino in forma strepitosa.

Un cenno lo facciamo anche noi alle voci del possibile o probabile, fate voi, ingresso in società di Verratti, che acquisterebbe poco meno della metà delle quote di Sebastiani e che hanno messo in fibrillazione l’ambiente biancazzurro. Se è vero che non ci sono state smentite è un dato di fatto altrettanto certo e, diciamo pure, bizzarro, che nessun giornalista abbia semplicemente chiamato al telefono l’ex nazionale azzurro, per confermare o smentire questa notizia. Sappiamo bene che un’eventuale promozione in serie B, con l’attuale situazione societaria sarebbe un salto nel vuoto, da cui non basterebbero tutte le magìe e la bravura di Silvio Baldini per salvarci da un’immediata retrocessione, per cui solo in caso fosse tutto confermato allora potremmo davvero gioire, in caso di vittoria finale.

Visto che sta portando fortuna riproponiamo anche il bel disegno dell’amico Christian Serafini, presentato in copertina la scorsa settimana, qui allegato, mentre ricordiamo che la gara di dopodomani sera avrà inizio ancora alle ore 20, con un Adriatico che immaginiamo sempre più caldo e che sicuramente sarà stracolmo in occasione della finalissima.