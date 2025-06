Incendio nella pizzeria Buffalo Bill, momenti di panico in zona stadio

Incendio a “Buffalo Bill”, in via Tommaso da Celano: momenti di panico nella zona dello stadio ieri sera intorno alle ore 20,30. La canna fumaria, secondo quanto emerso, è andata improvvisamente a fuoco, generando un fitto fumo nella cucina che ha portato alla conseguente evacuazione della pizzeria.

Circa cinquanta clienti, presenti in quel momento all'interno del locale, sono scappati fuori in preda alla paura, mentre sul posto si recavano i vigili del fuoco per spegnere il rogo, unitamente ai carabinieri. Nel frattempo il fumo si era esteso anche al palazzo sovrastante, portando i residenti a scendere in strada. La situazione è poi tornata gradualmente alla normalità.