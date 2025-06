Festa del Pescara ad Alcyone in attesa della decisione di Baldini per il prossimo anno

Serata di festa, ieri nel ristorante dello stabilimento balneare Alcyone, per i ragazzi di Mister Baldini, che hanno così salutato una stagione intensa e piena di emozioni con un momento speciale, sulla splendida riviera pescarese.

Il Pescara Calcio è stato promosso in Serie B, dove tornerà dopo i quattro anni di Purgatorio in Lega Pro, ma nel frattempo il suo tecnico trascorrerà adesso alcuni giorni di riposo a casa, in Toscana.

Tutto lascia presagire che si possa proseguire il cammino insieme anche nel prossimo campionato cadetto. Si andrebbe pertanto verso una conferma di Baldini, che prima però vuole affrontare l'argomento parlandone direttamente con la sua famiglia.