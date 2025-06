Sinistra Italiana Abruzzo sul referendum: "Occasione persa per milioni di italiani"

“L'affluenza del circa 30% significa che si sono recate alle urne più o meno 14 milioni di persone. Il centrodestra nel settembre 2022 ha vinto le elezioni con 12,3 milioni di voti circa. Il mancato quorum non è il fallimento della sinistra ma un'occasione persa per milioni di italiani di avere più diritti, abbiamo perso una battaglia ma abbiamo riacceso una speranza”. Così in una nota Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo.

"Sono convinto, come ho detto nell'ultimo giorno della campagna elettorale a Pescara che, dopo tanti anni, essersi ripresi le piazze di tutti i comuni del nostro paese, anche quelli dell'interno e delle aree montane rimettendo al centro il lavoro, è stata una vittoria culturale e un grande punto da cui ricominciare. Un grazie immenso per questo importante percorso a Carmine Ranieri, e a tutte e tutti le compagne e i compagni della Cgil Abruzzo e Molise, all'Arci Abruzzo e ai tanti e le tante che ci hanno aiutato. Questo è solo l'inizio, noi restiamo al vostro fianco", aggiunge Licheri.