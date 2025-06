Educamp 2025: formazione e innovazione per gli istruttori sportivi

Si è conclusa con successo la Formazione Regionale EDUCAMP 2025, un appuntamento fondamentale per gli istruttori e gli operatori delle ASD/SSD impegnati nel progetto "Lo sport non va in vacanza!". L’iniziativa, promossa dal Coni Abruzzo, ha visto una partecipazione attiva di oltre un centinaio di istruttori, desiderosi di ampliare le loro competenze e metodologie didattiche.

La giornata si è aperta nella Sala d’Annunzio dell'Aurum con l’accredito dei partecipanti, seguito dai saluti istituzionali del Presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando. Successivamente, Vasileios Zirins ha illustrato le tecniche di primo soccorso sportivo, un tema cruciale per garantire sicurezza durante le attività. La mattinata è proseguita con la presentazione del Progetto Educamp, guidata da Luca Pellizzari, Monica D’Agostino, Marcella Rolandi e Tiziana Carducci, Desolina Pagnottella (staff) che hanno approfondito le modalità organizzative e la metodologia didattica.

Dopo il pranzo nell’Hotel Regent Pescara, i partecipanti si sono spostati al Pala Elettra 2 per la fase pratica del corso. Qui, gli istruttori hanno sperimentato direttamente nuove tecniche di insegnamento e metodologie multidisciplinari, applicando quanto appreso nella sessione teorica. L’incontro si è concluso con un tangibile risultato, e non solo in termini di partecipazioni, confermando, ancora una volta, l’importanza della formazione continua per chi opera nel settore sportivo. EDUCAMP 2025 ha offerto ai partecipanti strumenti concreti e innovativi per migliorare la qualità dell’insegnamento e promuovere lo sport come esperienza sicura e inclusiva.