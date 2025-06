Trenta bambini protagonisti al Palacastagna di Città Sant'Angelo

Sono stati 30 giovanissimi, da tre a 16 anni di età, i protagonisti dello show che si è svolto al Pala Castagna di Città Sant’Angelo, nel saggio di fine anno della “Ginnastica Artistica Uniup” del complesso sportivo polivalente UNICENTRO di Montesilvano. Hanno portato in scena lo spettacolo intitolato "The Greatest Circus Uniup Show", ballando per tre ore al ritmo del megamix del circo in versione show. Sono stati applauditissimi dal pubblico, con esibizioni originali e molto colorate.

A guidare i 30 protagonisti della serata sono stati gli insegnanti Mariassunta Florindi, Anastasia De Virgiliis, Asja Iezzi e Denis Paolucci. Entusiasta il pubblico, per le capacità e la sicurezza acquisite dai bambini che, attraverso la ginnastica, imparano ad essere più sicuri di sé, a superare le difficoltà, i limiti e le paure, ad avere maggiore fiducia e coraggio.

Il tutto, divertendosi insieme a ritmo di musica. Dal Gruppo Baby a quello Promozionale, proseguendo con il Gruppo Preagonismo e il Gruppo Agonismo, ognuno ha potuto esprimere il meglio, e tra le performance c'è stata anche quella di Benedetta Bargiglione, che ha partecipato al Trofeo Csen Cup nazionale, a Cesenatico.