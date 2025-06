Evade dalla comunità, arrestato dai carabinieri di Penne

I Carabinieri della Compagnia di Penne, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 26 anni che, sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità del comune di Loreto Aprutino, veniva sorpreso da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile nei pressi di un bar della località vestina. Alla vista dei militari dell'Arma, il ragazzo non ha opposto resistenza ed ha candidamente ammesso di essere fuggito dal luogo di detenzione con l’intenzione di non fare più rientro.

“Meglio il carcere, che la comunità”, avrebbe detto ai militari. In realtà, a prescindere dalla bizzarra richiesta del ragazzo, i militari, approfondita la sua posizione, hanno verificato che la misura cautelare degli arresti domiciliari, oltre a non prevedere in alcun modo l’allontanamento dalla comunità senza l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, era stata applicata per i precedenti penali particolarmente delicati: stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e, soprattutto, reiterati maltrattamenti in famiglia.

Le concrete esigenze cautelari non consentivano alternative alla traduzione in carcere. L’arrestato, assolte le formalità previste dalla legge, è stato pertanto condotto presso la Casa Circondariale di Pescara, in attesa del giudizio di convalida.