La replica di Pignoli sul canile: “Sola continua a lanciare allarmi infondati”

"Il consigliere comunale Paolo Sola continua a lanciare allarmi infondati, come quello sulla presunta perdita di finanziamento per il canile, senza essere minimamente informato su quanto accade e senza porsi il dubbio di dare informazioni sbagliate. Io voglio tranquillizzarlo, su questo tema, perché contrariamente a quanto dice Sola le interlocuzioni con il ministero sono proseguite, direttamente nelle sedi ministeriali, da parte del sindaco Masci, e l'attività per arrivare alla realizzazione del nuovo canile sta andando avanti, con i tempi della burocrazia, e il finanziamento non è affatto andato perso. Siamo impegnati insieme al Comune di Spoltore, e per questo ringrazio il sindaco Trulli e il presidente del Consiglio Comunale Matricciani, e alla Provincia, con il presidente De Martinis, e la questione è seguita direttamente a Roma dall'onorevole Guerino Testa, tutti uniti dalla volontà di portare a termine questo intervento. Non perdiamo di mira la meta, lavoriamo per la città e anche per gli animali e per raggiungere un obiettivo che mai nessuno ha perseguito fino ad oggi, cioè un luogo accogliente per i nostri amici a quattro zampe, e soprattutto, un luogo in regola. Insomma, nessuno di noi gioca, né sul canile né su altro, e nessuno di noi fugge. E' davvero un peccato che vengano diffuse certe notizie da parte del M5s che servono solo a creare confusione: a questo punto credo che siano proprio i pentastellati a giocare, e probabilmente non si rendono conto che così facendo minano sempre più la propria credibilità, anche come interlocutori. Forse qualcuno non riesce neppure ad immaginare che nell'area pescarese possa esserci un canile degno di questo nome, dopo aver ospitato a lungo i cani in una struttura abusiva e, per di più, situata in un'area a rischio esondazione. Eppure accadrà, grazie a noi".

Con questa dichiarazione, l'assessore comunale Massimiliano Pignoli replica al capogruppo del M5s Paolo Sola sulla questione del canile.