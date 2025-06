Si ribalta con il trattore, muore uomo di 91 anni a Spoltore

Un 91enne è morto in un incidente agricolo che è avvenuto in serata a Spoltore, più precisamente in località De Cesaris. Stando alle prime informazioni, l'anziano era impegnato a ripulire un suo terreno con il trattore, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato, travolgendolo.

Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. I soccorritori purtroppo hanno soltanto potuto constatare il decesso dell'uomo. Degli accertamenti si stanno adesso occupando i carabinieri.