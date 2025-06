Trasporto scolastico, aperte le iscrizioni per l’anno 2025/2026

Da oggi al 31 luglio è possibile presentare domanda di iscrizione al sevizio di trasporto scolastico (per l’anno 2025/2026) in questi istituti comprensivi:

- I.C. Pescara 7 – Primaria “G. Rodari”

- I.C. Pescara 7 – Primaria “G. Rodari” – c/o Media U. Foscolo

- I.C. Pescara 7 – Primaria “I. Masih”

- I.C. Pescara 7 – Primaria “Don Milani”

- I.C. Pescara 7 – Primaria “Raffaele La Porta”

- I.C. Pescara 7 – Secondaria di Primo Grado “U. Foscolo”

- I.C. Pescara 9 – Primaria “Colli” – Largo Madonna

- I.C. Pescara 9 – Primaria “Colli” – c/o Media Virgilio

Ne dà notizia l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti, spiegando che i destinatari del servizio sono gli alunni residenti nel Comune di Pescara, che abitano in zone non servite o non adeguatamente servite da mezzi di servizio pubblico o con difficoltà di ordine oggettivo per il raggiungimento delle sedi scolastiche. E si considerano meno servite le zone in cui le corse previste dai mezzi pubblici nelle fasce orarie di ingresso e di uscita da scuola, hanno una frequenza superiore ai 20 minuti. Gli alunni devono essere domiciliati ad una distanza non inferiore ai mille metri dalla scuola di competenza oppure della scuola prescelta. Il servizio non è erogato se l'utente sceglie una scuola più distante da quella di competenza. La modulistica per presentare domanda è reperibile sul sito internet del Comune di Pescara e all’Urp del Comune (https://www.comune.pescara.it/node/11325).

La domanda di iscrizione, con contestuale richiesta di esenzione o riduzione della tariffa, può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara (da lunedì a venerdì ore 9:00-13:00, martedì e giovedì 15:00-17:00), a mezzo posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio) o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it.

Alla domanda è necessario allegare due foto formato tessera del bambino, in caso di invio tramite Pec le foto tessera dovranno essere consegnate all’Ufficio Trasporto scolastico, in piazza Duca d’Aosta 3.

Per informazioni ci si può rivolgere al numero 0854283990 o scrivere a frigieri.eva@comune.pescara.it.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto per la primaria Bosco di via del Santuario (istituto comprensivo Pescara 9), il Comune è già a lavoro per l’attivazione del servizio stesso che sarà oggetto di successivo provvedimento, poiché è in corso il vaglio dei costi per la migliore predisposizione dell’ampliamento del servizio che sarà offerto alla città.

“Il servizio garantito dal Comune è buono, considerato il nostro territorio, e l’intenzione dell’Amministrazione è sempre quella di migliorare, tenendo conto del principio della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”, commenta l’assessore Toppetti. “I mezzi al momento utilizzati per questo tipo di attività sono quattro, costantemente manutenuti e revisionati con interventi ordinari e straordinari. Coloro che viaggiano sullo scuolabus costituiscono una vera e propria comunità che ogni mattina si dà l’appuntamento e vive un momento lieto all’inizio della mattinata ed alla sua conclusione. Poniamo sempre al centro la tutela del diritto allo studio che si esplica anche attraverso questo servizio a cui l’amministrazione tiene moltissimo. Ho conosciuto personalmente e sono sempre in contatto con tutto lo staff che si occupa del trasporto ed i nostri autisti sono altamente qualificati. Naturalmente mi sono anche interessata di approfondire la possibilità della copertura assicurativa per un secondo accompagnatore adulto a bordo dello scuolabus per garantire la migliore assistenza educativa a tutti i bimbi. Siamo già all’opera quindi per fornire la migliore riapertura possibile della scuola nel mese di settembre pur essendo l’anno scolastico appena terminato. Con attenzione, studio e sensibilità per le esigenze ed i bisogni delle scolaresche e dei nuclei familiari che sono coinvolti nella grande realtà della pubblica istruzione come comunità educante”.