Giovane non riemerge dal fiume, trovato morto

E' stato trovato morto il ragazzo che nel pomeriggio non era riemerso dalle acque del fiume Orta, nel territorio comunale di Caramanico Terme. Si tratta di un 35enne residente ad Asti, in vacanza da alcuni parenti che vivono nel Chietino. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, insieme ad alcuni parenti e amici aveva trascorso la giornata a Caramanico e nel primo pomeriggio stava facendo dei tuffi nella zona delle rapide di Santa Lucia, quando è finito sott'acqua, senza riemergere, forse a causa della forte corrente. Il fatto è avvenuto nella zona di contrada San Tommaso.

Lanciato l'allarme dalle altre persone del gruppo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri, anche con l'ausilio dell'elicottero. Delle ricerche, andate avanti per alcune ore, si sono occupati i sommozzatori dei vigili del fuoco che poi hanno rinvenuto il corpo del ragazzo. È in corso il recupero della salma, ai fini del trasporto in obitorio. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri di Popoli.